پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۵ هزار رزمنده از خراسان شمالی در دوران دفاع مقدس در عملیاتها حضور داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ با گذشت سالها از دوران پرافتخار دفاع مقدس، هنوز هم صدای ایثار، از جان گذشتگی و مقاومت فرزندان این سرزمین، در گوش تاریخ، طنین انداز است.
رزمندگان خراسان شمالی هم در خطوط مقدم جبههها ها حضور یافتند و نقشی ماندگار در دفاع از کیان این مرز و بوم ایفا کردند. امزوز آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس است.
در طول هشت سال دفاع مقدس مردم مذهبی و شجاع استان خراسان شمالی در دفاع از جان و مال و خاک و ناموس و عزت و شرف خود نقش عظیمی داشتند و با حمایتهای بیدریغ و گوناگون خود رزمندگان اسلام را یاری کردند.
گواهی مردم شهادت طلب مردم خراسان شمالی کلام مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است که میفرمایند: سرداران و امیران برجستهى لشکرهاى مربوط به خراسان و تیپ جوادالائمه (ع) مال خطه خراسان شمالىاند. بیش از سه هزار شهید از این منطقه در راه خدا جان خودشان را دادهاند. این استان بیش از شش هزار جانباز دارد؛ همچنین آزادگان و رزمندگان و ایثارگران فراوان. این همان روحیه حضور، آمادگى، سرزندگى و نشاط است.
فداکاریهای همه اقشار و اصناف و سازمانها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی خراسان شمالی و از جمله روحانیت، سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، دانشجویان، جمعیت هلال احمر و راه و شهرسازی در دفاع و بیرون راندن دشمن از سرزمین مقدس ایران قابل تحسین و ستودنی است.
با توجه به یکپارچگی خراسان بزرگ در آن دوران نیروهای استان با حضور در تیپهای لشگر ۵ نصر سپاه پاسداران و گردانهای فتح الله، نصر الله، رسول الله، ثارالله، فجر الله، امام حسین (ع)، ادوات و لشگر ویژه شهدا به فرماندهی سردار شهید محمود کاوه و تیپ یکم ارتش مستقر در بجنورد و سایر نیروهای ارتش حماسهها آفریدند.
بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خراسان شمالی در دوران دفاع مقدس با اعزام دهها هزار نفر رزمنده بسیجی به جبهههای جنگ تحمیلی، نقش مهمی را در دفاع از میهن اسلامی به عهده داشت. تعداد ۱۰۹۷ شهید و ۳۵۵۵ جانباز آمادگی خود را تا آخرین قطره خون خود برای حراست از دستاوردهای نظام الهی خویش و اجرای فرامین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) به جهانیان نشان داد.
ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی خراسان شمالی با اعزام بیش از ۶۵۰۰ نیرو به جبهههای جنگ تحمیلی و مناطق جنگی و نقش بیبدیل خود در عملیاتهای طریقالقدس، رمضان، والفجر مقدماتی، وافجر ۳، عاشورا، بدر، قادر، والفجر ۸، کربلای ۴ و ۵، عملیات کربلای ۶ و همکاری نزدیک با لشکرهای سپاه پاسداران خراسان شمالی انجام وظیفه کرد.
خراسان شمالی بیش از سه هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، همچنین بیش از ۳۵ هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس در عملیاتها حضور داشتهاند.
تعداد کل ایثارگران این استان ۱۰ هزار ۲۷۷ نفر، تعداد کل آزادگان ۳۹۷ نفر و جانبازان هفت هزار و ۲۳۲ نفر است.