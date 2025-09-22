به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این یادداشت آمده است: آغاز هفته دفاع مقدس امسال رنگ و بو و معنای دیگری هم به همراه خود دارد. دفاع مقدسی که فقط در هشت سال خلاصه نمی شود، دفاع مقدسی که با دفاع مقدس دوازده روزه عجین شده است، دفاع مقدسی که فرهنگ آن با سن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزیزمان همراه است.

هرچند در طول عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در رو و مستقیم در نبرد نبوده ایم، اما هر روز با توطئه ها و جنگ های مختلفی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بویژه فرهنگی مواجه بوده ایم.

دشمن هر روز با ما در حال نبرد بوده است ولی به سبک و سیاق های متفاوت و در سال های اخیر نیز به جنگی ترکیبی روی آورده است. جنگی که تمامی ساحت ها را در بر گرفته است، که دیگر سنگرها فقط در مرزهای جغرافیایی مستقر نشده اند بلکه در تمامی مرزهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مستقر شده است که همگی به قوام و استحکامات نیاز دارد.

از جمله مهمترین این قوام ها و استحکامات ترویج فرهنگ دفاع مقدس است از جمله مصادیق این فرهنگ شامل ایثار و ازخودگذشتگی است، همدلی، وحدت و با هم بودن است، همدیگر را پذیرفتن و تحمل کردن است، زمان شناسی است، و اعتماد به داشته ها و توانمندی هایمان است.

هوشیار باشیم و بدانیم اگر دشمن در مرزهای فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی پشت مرزهای ما در حال توطئه است، بایستی به فکر وحدت بود و به فکر این بود که چگونه دشمن را از این مرزها دور کنیم و از اقداماتی که باعث ضعف قواممان در این مرزها می شود همچون دامن زدن به اختلاف و تفرقه و تسویه حساب های جناحی و گروهی پرهیز کنیم.

از سویی فرهنگ دفاع مقدس یعنی اینکه سوء استفاده از موقعیت های خودمان به اسم انقلاب و نظام نکنیم، در فرهنگ دفاع مقدس بی اخلاقی ممنوع است، در فرهنگ دفاع مقدس آنچه حرف اول را می زند اخلاق، اخلاق و اخلاق است.

همگی بیاییم در هفته دفاع مقدس، ابعاد مختلف فرهنگ دفاع مقدس را در زندگی و منش و رفتارمان ساری و جاری کنیم و به فرمایش مقام عظمای ولایت از این گنجینه ارزشمند در تمامی حوزه ها و ساحت ها همچون یک دانشگاه بهره مند شویم و درس آموزی کنیم، چرا که این بهترین راه ترویج ارزش های دفاع مقدس و پاسداشت، و سپاسگذاری از شجاعت، ایثار و صبوری شهدا، ایثارگران و خانواده های شهدای عزیزمان در طول هشت سال دفاع مقدس با استکبار جهانی و دفاع مقدس دوازده روزه در برابر رژیم کودک کش اسرائیل و آمریکا و چه آن هایی که در مرزهای دفاع از امنیت کشور شجاعانه ایستاده اند و صبوری کرده اند و به شهادت رسیده اند خواهد بود. تا شرمنده این غیور مردان و شیرزنان نباشیم و با افتخار راهشان را ادامه و یادشان را گرامی بداریم به حول و قوه الهی تا پیروزی نهایی حق و ظهور حضرت مهدی (عج).