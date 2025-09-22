پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از راه اندازی اورژانس بانوان نخستین بار در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علی ضامن صالحی فرد به مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالروز تاسیس اورژانس ۱۱۵ گفت: هم اکنون پایگاههای اورژانس جادهای و بین شهری، اتوبوس امبولانس، موتورلانس و اورژانس هوایی در استان فعال و آماده خدمات رسانی است.
وی افزود: میانگین رسیدن اورژانس ۱۱۵ بر بالین بیمار در استان ۸ تا ۱۲ دقیقه میباشد که بهتر از میانگین کشوری است.
وی افزود: فرسودگی ناوگان آمبولانس اورژانس، نوسازی ساختمانها و جذب تکنسینهای فوریت اورژانس و رفع کمبود نیروی انسانی از اولویتهای کنونی در این حوزه است.