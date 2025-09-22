به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه باروق درنشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت : امسال در چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری «ما فاتحان قله‌ایم» ۱۴۵ برنامه در سطح شهرستان پیش بینی شده است .

سرهنگ حبیبی افزود: مهمترین آنها برگزاری رزمایش فرهنگی معنوی رهروان شهدا- غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا- نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس-همایش نقش زنان در دفاع مقدس است .

وی درادامه گفت: تجلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت - برگزاری برنامه‌های فرهنگی بومی محلی در پایگاه‌ها و توزیع بسته‌های معیشتی از دیگر برنامه هایی هستند که در هفته دفاع در سطح شهرستان باروق برگزار خواهد شد.