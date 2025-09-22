معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد ساعت کاری جدید ادارات، مراکز خدماتی و نظامی، مدارس و بانک‌ها را اعلام کرد.

اعلام ساعت کاری ادارات و مراکز کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید مسعود حسینی در خصوص ساعت کاری ادارات، مؤسسات و واحد‌های استانی گفت: از اول مهرماه تا اطلاع ثانوی ساعت کاری روز‌های شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ و روز‌های پنجشنبه از ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ دقیقه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود: ساعت کاری مراکز خدماتی، نظامی و درمانی و آموزشی تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

وی عنوان کرد: ساعت شروع مدارس در تمام مقاطع تحصیلی ۷:۳۰ صبح است و آموزش و پرورش موظف است برنامه‌ریزی لازم برای سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را فراهم کند.

حسینی خاطرنشان کرد: همچنین برای والدینی که هر دو شاغل هستند و فرزندی در مقطع پیش‌دبستانی یا ابتدایی دارند ادارات و دستگاه‌های مربوطه موظف هستند در تعامل با یکدیگر، با ساعت کاری شناور یکی از والدین موافقت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خاطرنشان کرد: ساعت کاری بانک‌های استان از ساعت ۷ صبح است.