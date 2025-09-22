استاندار آذربایجان‌غربی در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس بر بهره گیری از این چراغ هدایت در مسیر توسعه، پیشرفت و استقرار امنیت پایدار در استان و کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای بازخوانی و تجلیل از رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های مردان و زنانی است که در مقطع حساس تاریخ کشور، با شجاعت و غیرت مثال‌زدنی، از مرزها، ارزش‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تداوم هشت سال دفاع مقدس، نه تنها آزمونی بزرگ برای ملت ایران بود، بلکه جلوه‌ای از اراده، همبستگی و پایمردی تاریخی ایرانیان به ویژه مردم فهیم آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

آذربایجان‌غربی همواره در طول دفاع مقدس نقش مؤثر و برجسته‌ای داشته است. مردان و زنان سلحشور استان با حضور در جبهه‌ها، ایثارگری در مرز‌ها و پشتیبانی از جبهه‌های جنگ، سهمی شایسته در ثبت تاریخ پرافتخار دفاع مقدس ایفا کردند. خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان نیز با صبر و استقامت خویش، الگویی از وفاداری و تعهد به آرمان‌های انقلاب را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشتند.

امروز، ما فاتحان قله‌ایم؛ قله‌ای که با خون، ایمان و غیرت رزمندگان شکل گرفته و با تلاش و مقاومت مردمان آذربایجان‌غربی، پرچم عزت، استقلال و سربلندی ایران بر بلندای تاریخ برافراشته شد. این فداکاری‌ها و ایثارگری‌ها همچنان چراغ راه ما در مسیر توسعه، پیشرفت و استقرار امنیت پایدار در استان و کشور است و یادآور این حقیقت که وحدت، همدلی و اعتقاد راسخ به ارزش‌ها، کلید فتح هر قله‌ای است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر، جانبازان سرافراز و آزادگان عزیز، آغاز هفته دفاع مقدس را به خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان و تمامی مردم شریف آذربایجان‌غربی تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، عزت، سربلندی و سلامتی روزافزون برای این استان و کشور عزیز ایران مسألت دارم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی