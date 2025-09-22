فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد از برنامه‌ریزی برای برگزاری ۲۱ برنامه شاخص و ۸۰ عنوان مراسم محلی به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مصطفی آقایی با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس و با اشاره به شعار امسال «ما فاتحان قله‌ایم» گفت: این برنامه‌ها با محوریت مساجد، محلات، رزمندگان و همراهی مردم ولایت‌مدار شهرستان میبد و با پشتیبانی پایگاه‌های مقاومت و قشر‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی افزود: از امروز ۳۱ شهریورماه، برنامه‌های هفته دفاع مقدس با رژه موتوری نیرو‌های بسیجی و حضور رزمندگان در مساجد و محلات با محوریت ائمه جمعه آغاز شد.

سرهنگ آقایی از برگزاری یادواره‌های شهدا، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان و رزمندگان، جشن‌های محلی، برنامه‌های پیاده‌روی خانوادگی، کوه‌پیمایی، همایش بسیج مداحان و انجمن شعر و ادب به‌عنوان بخشی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس یاد کرد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام ابراهیمی نماینده ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج میبد با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه شهرستان گفت: یکی از رسالت‌های رسانه، ارائه گزارش‌های توصیفی و تبیین صحیح دستاوردهاست.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: تبیین واقعیت‌ها و دستاورد‌های این دوران وظیفه مهم اصحاب رسانه است و امیدواریم خبرنگاران در این ایام بتوانند نقش خود را در انتقال دستاورد‌های نظام و انقلاب ایفا کنند.