استان مازندران با هوای خنک و مطبوع، در واپسین روزهای تابستان همچنان میزبان گردشگران است.
در این میان، حضور گردشگران خارجی نیز در شهرهای مختلف مازندران چشمگیر بوده و جلوهای بینالمللی به فضای گردشگری استان بخشیده است. با این حال، سفرهای تابستانی برای خانوادههایی که فرزند دانشآموز دارند، امروز و فردا به پایان میرسد و موج بازگشت مسافران آغاز شده است.
مازندران امسال نیز با میزبانی از میلیونها گردشگر، تابستانی پررفتوآمد را پشت سر گذاشت و پیشبینی میشود در روزهای آینده، مسیرهای ارتباطی استان با ترافیک سنگین مواجه شود. مسئولان از رانندگان خواستهاند در مسیر بازگشت، احتیاط و صبوری را در اولویت قرار دهند.
حامد گلی گزارش می دهد