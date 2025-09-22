استان مازندران با هوای خنک و مطبوع، در واپسین روزهای تابستان همچنان میزبان گردشگران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استان مازندران در واپسین روزهای شهریور با هوای خنک و مطبوع همچنان میزبان مسافران تابستانی از نقاط مختلف کشور است. گردشگرانی از آبادان، شیراز، کرمان، یزد، سبزوار، مشهد و دیگر شهرها، روزهای پایانی تابستان را در شهرهای ساحلی و جنگلی استان سپری می‌کنند.

در این میان، حضور گردشگران خارجی نیز در شهرهای مختلف مازندران چشمگیر بوده و جلوه‌ای بین‌المللی به فضای گردشگری استان بخشیده است. با این حال، سفرهای تابستانی برای خانواده‌هایی که فرزند دانش‌آموز دارند، امروز و فردا به پایان می‌رسد و موج بازگشت مسافران آغاز شده است.

مازندران امسال نیز با میزبانی از میلیون‌ها گردشگر، تابستانی پررفت‌وآمد را پشت سر گذاشت و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، مسیرهای ارتباطی استان با ترافیک سنگین مواجه شود. مسئولان از رانندگان خواسته‌اند در مسیر بازگشت، احتیاط و صبوری را در اولویت قرار دهند.

حامد گلی گزارش می دهد