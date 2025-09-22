به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ شریف رحیمی گفت: در پی دریافت خبری در خصوص تصرف یک قطعه زمین ملی از سوی فردی سودجو در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان لاهیجان و تایید صحت موضوع ، ماموران پلیس آگاهی به همراه کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی این شهرستان با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: در بازدید از این منطقه مشخص شد، شخصی هزار و ۵۰ مترمربع زمین ملی را با ساخت دیوار، به صورت غیرقانونی محصور کرده بود که با حکم قضایی، این دیوار تخریب و همه آثار تصرف جمع آوری شد.