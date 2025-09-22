به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشستی با حضور نمایندگان صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این جلسه، علاوه بر بررسی ابهامات موجود، گزارش پالایش اطلاعات ۵۷۰ هزار صنعت‌گر دارای مجوز ارائه و بررسی شد؛ گزارشی که به گفته کارشناسان حاضر، نقش مهمی در شناسایی دقیق‌تر جامعه هدف و تسهیل روند بیمه‌گذاری خواهد داشت.

سوگند سهیلی، مدیرکل وصول حق بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۴۴ هزار صنعت‌گر صنایع‌دستی تحت پوشش بیمه این صندوق قرار دارند و تلاش می‌شود با همکاری سایر نهاد‌ها این تعداد افزایش یابد تا بخش بیشتری از هنرمندان بتوانند از خدمات بیمه بهره‌مند شوند.

سید هادی حسینی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه و احیا در این نشست گفت: از جمله مصوبات مهم این نشست، برگزاری منظم جلسات کارشناسی در هر ماه بود؛ تصمیمی که می‌تواند بستر لازم برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و ایجاد هماهنگی میان سه نهاد یادشده را فراهم کند.

او همچنین بر تداوم این روند تاکید کرد و ادامه داد: اقدامات دو صندوق می‌تواند راه را برای کاهش دغدغه‌های بیمه‌ای هزاران هنرمند صنایع‌دستی هموار کرده و زمینه‌ساز صیانت از جایگاه و ارزش‌آفرینی این قشر شود.

در این نشست، سید هادی حسینی از صندوق توسعه و احیا، سوگند سهیلی مدیرکل وصول حق بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، مهدی دهقانی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، مهدی عسگری کارشناس معاونت صنایع دستی و مهدی مهیاری مدیرکل فناوری اطلاعات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر حضور داشتند. همچنین بهناز انصاری کارشناس صنایع دستی صندوق توسعه و احیا و رحمان صالحی و شهره خردبیشه کارشناسان بیمه معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در جلسه شرکت کردند.

همچنین مرتضی طالب‌نژاد کارشناس وصول حق بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و پریا علیزاده از معاونت صنایع دستی صندوق توسعه و احیا نیز در این نشست حاضر بودند تا روند بررسی موضوعات بیمه‌ای با نگاه همه‌جانبه و مشارکت همه بخش‌ها دنبال شود.