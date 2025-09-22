پخش زنده
امروز: -
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیر صنعت ۳۷.۸ درصد از کل برق کشور معادل ۳۸ میلیون و ۱۳۸ هزار کیلووات ساعت را مورد استفاده قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صنایع همچنان بزرگترین مصرفکننده برق در کشور به شمار میروند. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه، این بخش با مصرف ۳۸ میلیون و ۱۳۸ هزار کیلووات ساعت، معادل ۳۷.۸ درصد از کل برق کشور را به خود اختصاص داده است.
پس از صنعت، بخش خانگی با ۳۰.۸ درصد در جایگاه دوم مصرفکنندگان برق قرار دارد. کشاورزی نیز با ۱۳.۸ درصد در رتبه سوم قرار گرفته و در کنار آن، مصارف عمومی، روشنایی معابر و سایر بخشها در مجموع ۱۷.۶ درصد از برق کشور را مصرف کردهاند.
این آمارها بیانگر آن است که مدیریت مصرف برق در بخش صنعت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده، نقشی تعیینکننده در تعادل شبکه و جلوگیری از خاموشیها خواهد داشت، هرچند مدیریت مصرف در بخش های دیگر نیز ضرورت دارد.