به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه ناحیه ساری در نشست خبری هفته دفاع مقدس از اجرای بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ۶۰۰ پایگاه مقاومت این شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

سرهنگ سیدابراهیم شریفی با یادآوری رشادت‌ها و پایمردی‌های دوران هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: عزت و سربلندی امروز ایران، ثمره ایثار شهدا و ملت فداکار است.

فرمانده سپاه ناحیه ساری شعار امسال هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» اعلام کرد و افزود: افتتاح ۵ خانه محروم، توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند، برگزاری پاتوق‌های سرود و یادواره‌های محلی، نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی و عکس دفاع مقدس و برگزاری میز خدمت و ویزیت رایگان در مناطق محروم از مهمترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان ساری است.

سرهنگ شریفی با اشاره به تشدید گشت‌های رضویون و ایست‌و بازرسی‌ها در ورودی‌های شهر، تأکید کرد که این اقدامات نقش مؤثری در کاهش جرائم و افزایش امنیت داشته است.

وی همچنین از ساخت ۷۵ واحد مسکونی مختص محرومین شهرستان ساری توسط قرار گاه‌های جهادی سپاه ساری خبر داد.