به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار نکا گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس شهرداری نکا به همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان، در اقدامی طرح مدرسه پاک مهر نشاط را به اجرا در آورند.

سید اسماعیل میری افزود: این طرح از ۲۴ شهریور تا ۷ مهرماه به همت معاونت خدمات شهری و پارکبان شهرداری در ۴۰ مدرسه شهرستان نکا اجرا شد.

وی هدف از اجرای این طرح را آموزش فرهنگ شهروندی به دانش آموزان و نیز پاکسازی و رفت و روب مدارس عنوان کرد و گفت: در این طرح خدمات شهری موظف به

پاکسازی و رفت و روب مدارس، شستشوی محوطه داخلی و بیرونی، لایروبی انهار، جمع آوری زباله و ضایعات، رسیدگی به فضای سبز، جلوگیری از سد معبر، آموزش تفکیک زباله از مبدأ و ایمنی و آتش نشانی، زیباسازی معابر، خط کشی خطوط عبور دانش آموزان در مدارس و مسیر‌های منتهی به آن می‌پردازد.