به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: با توجه به اینکه از یکم مهر سال جاری ساعات کار رسمی کارکنان نهاد‌های اصفهان از ۷ خواهد بود، برای رفاه حال شهروندان، شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان نیز از فردا تغییراتی در خدمت‌رسانی خواهد داشت.

داوود بحیرایی افزود: بر این اساس ساعت آغاز به‌کار اتوبوس‌ها در خطوط تندرو (BRT) از ساعت ۰۵:۵۰ تا ۲۱:۳۰ و خطوط عادی از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ خواهد بود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از شهروندان خواست در برنامه‌ریزی روزانه خود، زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌ها را مدنظر قرار دهند.