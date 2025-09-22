رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف، با تاکید بر رتبه‌بندی مؤسسات خیریه، برای ارتقای کیفیت خدمات و آسیب شناسی نظام خیریه کشور گفت: نشان نیکوکاری زمینه‌ساز ارتقای زیست‌بوم امر خیر در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست بررسی و تبیین جشنواره ملی نشان نیکوکاری، روند برگزاری جشنواره، اهمیت ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات خیریه، آسیب‌شناسی نظام تشکل‌های خیریه و اهداف علمی جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست محسن سعادت، دبیر اجرایی جشنواره ملی نشان نیکوکاری، به تشریح نقش معاونت مشارکت استانداری‌های سراسر کشور در حمایت از این جشنواره پرداخت و تأکید کرد: این جشنواره یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ملی در زمینه ارتقای زیست‌بوم امور خیر است که با همکاری وزارت کشور، سازمان اوقاف، وزارت ورزش، بهزیستی، کمیته امداد، مجمع خیرین کشور، شبکه ملی موسسات خیریه حامیان ایتام و بنیاد تعالی، برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه نیز با تبریک ایام ربیع و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: یکی از دغدغه‌های مهم ما آغاز کار‌های زیرساختی و علمی در حوزه خیریه‌ها بود که منجر به تهیه کتاب ۳۰ جلدی درباره ساختار وقف و امور خیریه در ۱۵ کشور اسلامی و ۱۵ کشور غیر اسلامی، شد.

حجت‌الاسلام شرفخانی افزود: در زمینه آسیب‌شناسی نظام قوانین تشکل‌های خیریه کشور نیز کار‌های گسترده‌ای انجام شده است و همچنین پایش تشکل‌های خیریه با همکاری دانشگاه شهید مدرس در حال انجام است.

رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف با بیان ظرفیت بی‌نظیر مردم برای مشارکت در امور خیریه خیر و دغدغه‌های این عرصه، تأکید کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد متوجه شدیم که در کشور ما تشکل‌های خیریه رتبه‌بندی نشده‌اند، همان‌طور که بیمارستان‌ها درجه‌بندی می‌شوند، لازم است مؤسسات خیریه نیز بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی شوند.

حجت‌الاسلام احمد شرفخانی ادامه داد: در آسیب‌شناسی‌های انجام شده ۱۷ آسیب مشخص شده است که یکی از مهم‌ترین آنها صدور مجوز توسط مراکز و نهاد‌های مختلف است.

وی اضافه کرد: نشان نیکوکاری باعث شده است مجموعه‌های متنوع در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانیم الگو‌های موفق و پیشکسوتان امر خیر را معرفی کنیم و به دنبال ارتقای زیرساخت امر خیر در کشور باشیم.

سپس ولیئی، رئیس مجمع خیرین کشور، با اشاره به آغاز دومین دوره جشنواره نیکوکاری از خرداد ماه سال جاری با محوریت سازمان اوقاف، گفت: این جشنواره با هدف ارزیابی کیفی مؤسسات خیریه برگزار می‌شود و مراسم اعطای نشان در دی ماه برگزار خواهد شد.

ولیئی افزود: سال گذشته ۱۹۹۸ مؤسسه در جشنواره شرکت کردند و از برگزیدگان مستند‌هایی تهیه و از طریق صدا و سیما پخش شد که این امر موجب رقابت سازنده در میان مؤسسات خیریه شده است.

وی همچنین به سه رهیافت اصلی جشنواره اشاره کرد که مهم‌ترین آن ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری است.

رئیس مجمع خیرین کشور اعلام کرد: در کشور حدود ۱۳۵۰ مؤسسه خیریه زیر نظر وزارت کشور فعالیت دارند و مؤسسات می‌توانند برای اطلاع از روند ارزیابی به سایت نشان نیکوکاری مراجعه کنند.

ولیئی با بیان اینکه میانگین سن خیرین در کشور ۴۴ سال است، تأکید کرد: یکی از وظایف ما آشنایی نسل جدید با فرهنگ احسان و نیکوکاری است.

در ادامه محمدمهدی جعفری، مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی و دبیر علمی جشنواره، درباره مبانی علمی ارزیابی مؤسسات خیریه توضیح داد و گفت: مطالعه‌ای که درباره خیریه‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در ۳۰ کشور انجام شد، نشان داد که تنها کشور ماست که پیچیده‌ترین چالش‌ها را با کمک مردم حل کرده است، اما زیرساخت‌های حمایت از فعالیت‌های مردمی در برخی کشور‌ها بهتر فراهم شده است.

جعفری افزود: توسعه مشارکت اجتماعی صرفاً با دستور و ابلاغ انجام نمی‌شود. همان‌طور که در دهه ۸۰ جریان دانش‌بنیان‌ها به صورت زیرساختی توسعه یافت، برای مشارکت اجتماعی نیز باید اکوسیستم کاملی متشکل از نهاد‌های سیاستگذار، مجوزدهنده، توانمندساز و عرضه‌کننده خدمات اجتماعی شکل گیرد.

وی ادامه داد: امروز تمرکز اصلی در کشور روی صدور مجوز است، اما نظارت بر فعالیت‌ها ضعیف است و ما در زمینه توانمندسازی مؤسسات خیریه ضعیف عمل کرده‌ایم.

دبیرعلمی این جشنواره توضیح داد: جشنواره نشان نیکوکاری به دنبال ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و استانداردسازی مؤسسات خیریه است تا مکانیزمی برای ایجاد اعتماد عمومی و معرفی الگو‌های موفق فراهم شود. این نظام باید ترکیبی از ارزیابی‌های مردمی و دولتی باشد؛ البته هزینه این فعالیت را دولت تأمین می‌کند.

جعفری درباره شاخص‌های ارزیابی گفت: موسسه خوب باید علاوه بر عملکرد امروز، ظرفیت ارتقای آینده را نیز داشته باشد، مسأله را از ریشه پیگیری و از دولت مطالبه‌گری کند. ساختار مدیریتی، پایداری مالی، شفافیت، مدیریت سرمایه‌های انسانی و انضباط مالی از دیگر شاخص‌های مهم است.

وی تأکید کرد: هدف جشنواره جایزه دادن صرف به کار خوب نیست بلکه معرفی مؤسسات الگو و موثر است. همچنین موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری شاخص‌های متفاوتی دارند.

دبیر علمی جشنواره نیکوکاری اضافه کرد: اعطای نشان نیکوکاری برنامه‌ای ملی است که باید همه دست‌اندرکاران و نهاد‌ها در کنار هم قرار گیرند.

جعفری اعلام کرد: همه مؤسسات در سایت جشنواره پرونده دارند و در هر مرحله از ارزیابی به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین جلسات آموزشی هفتگی تحت عنوان «در مسیر تعالی» برگزار می‌شود که در آنها شاخص‌ها، قوانین، تأمین مالی و انضباط مالی بررسی می‌شود.

در پایان نشست بر ضرورت همکاری معاونت مشارکت استانداری‌ها برای اطلاع‌رسانی گسترده به مؤسسات خیریه و فرمانداری‌ها تاکید شد.

مهلت ثبت‌نام و ارسال گزارش‌های موسسات خیریه برای جشنواره تا ۱۵ مهر ماه تمدید شده است.

گفتنی است نشست بررسی و تبیین جشنواره ملی نشان نیکوکاری با حضور ولیئی رئیس مجمع خیرین کشور، محمدمهدی جعفری دبیر علمی جشنواره و حجت‌الاسلام احمد شرفخانی رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، محسن سعادت، دبیر اجرایی جشنواره، و نمایندگان معاونت مشارکت استانداری‌های سراسر کشور، برگزار شد.