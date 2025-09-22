به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان جغتای گفت: در نخستین روز از هفته دفاع مقدس و با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولان ادارات و رزمندگان و ایثارگران، مزار ۵ شهید گمنام شهر جغتای واقع در مجموعه تفریحی زیارتی ستارگان غبارروبی و گلباران شد.

سرهنگ پاسدار محمد رامشینی افزود: در این هفته بیش از ۷۰عنوان برنامه در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: از ویژگی های این برنامه ها حضور رزمندگان دوران دفاع مقدس به همراه مسئولان در همه روستاها و دیدار آنها با خانواده معظم شهدا است.

رامشینی گفت: هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا برنامه شبهای سنگر شامل: خاطره گویی رزمندگان در جوار مزار شهدای شهر جغتای برگزار می شود و این برنامه با کمک خبرنگان بسیج رسانه شهرستان به صورت زنده از شبکه های فضای مجازی پخش خواهد شد.

تدارک برنامه های هفته دفاع مقدس در جغتای و بردسکن تدارک برنامه های هفته دفاع مقدس در جغتای و بردسکن تدارک برنامه های هفته دفاع مقدس در جغتای و بردسکن تدارک برنامه های هفته دفاع مقدس در جغتای و بردسکن تدارک برنامه های هفته دفاع مقدس در جغتای و بردسکن

برگزاری ۶۵ برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در بردسکن

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن گفت: برنامه‌ های هفته دفاع مقدس امسال با محوریت مردم و با اجرای ۶۵ عنوان برنامه متنوع در سطح شهرستان برگزار می‌ شود.

سرهنگ علیرضا جنیدی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین افزود: باید برای نسل‌ هایی که دوران دفاع مقدس را درک نکرده‌ اند، بر نامه‌ های ویژه‌ ای طراحی و اجرا شود.

فرمانده سپاه ناحیه بردسکن افزود: دشمنان ایران همواره در تلاش‌ اند ملت ایران را در تنگنا قرار دهند اما جنگ دوازده‌ روزه نشان داد هرچه فشارهای دشمنان بیشتر شود، همبستگی و اقتدار ملت ایران و جبهه مقاومت نیز افزایش خواهد یافت.

جنیدی شعار محوری هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» اعلام کرد و گفت: دیدار با امام‌ جمعه، اجرای پنج برنامه آبروی محله، برگزاری همایش دو هزارنفری پیش‌کسوتان، پیاده‌ روی خانوادگی، افتتاح طرح‌ های خدماتی، دیدار با خانواده شهدا، حضور در مدارس، اجرای گشت‌ های رضویون، مسابقات فرهنگی و هنری و یادواره شهید افتاده در روستای ملک با بو از جمله برنامه‌ های پیش‌ بینی‌شده است.

حسین نوری، مسئول فرهنگی دفتر حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان بردسکن نیز با اشاره به لزوم زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا گفت: بیش از ۲۰ راوی آموزش‌ دیده در هفته دفاع مقدس در مدارس و ادارات شهرستان به تبیین دستاوردهای نظام خواهند پرداخت.

وی همچنین بر ثبت تمامی برنامه‌ ها در سامانه سادم به‌ منظور انسجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.