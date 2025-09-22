هزار بسته لوازمالتحریر با مشارکت قرارگاه منطقهای سپاه غدیر و گروههای جهادی به دانشآموزان محروم مازندران اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در نخستین روز گرامیداشت هفته دفاع مقدس و همزمان با آغاز سال تحصیلی، آیین اهدای هزار بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان محروم استان مازندران برگزار شد.
این اقدام با مشارکت گروههای جهادی و قرارگاه محرومیتزدایی منطقهای غدیر نیروی زمینی سپاه در استانهای گلستان، گیلان و مازندران و تحت عنوان «ایران همدل» انجام گرفت.
سردار حسنزاده معاون محرومیتزدایی قرارگاههای منطقهای نیروی زمینی سپاه در این مراسم گفت: طرح «همدلی» علاوه بر توزیع لوازمالتحریر، شامل ساخت و تحویل خانههای محروم، اهدای جهیزیه و اجرای اقدامات حمایتی در سراسر سپاههای استانی کشور است.