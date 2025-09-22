همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس ، مرکز مشاوره خانواده مهر در کوهپایه افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ محمد شفیعی معاون اجتماعی سپاه صاحب الزمان اصفهان گفت افتتاح این مرکز گام موثری در ارائه خدمات و فعالیتهای مشاوره تخصصی و متمرکز در حوزه های مشکلات خانواده ، پیش ازدواج و مسائل حقوقی و قضایی به اهالی کوهپایه است.

برای راه اندازی این مرکز مشاوره ۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

این مرکز با مشارکت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهپایه (ع) و با حضور فرماندار و امام جمعه کوهپایه افتتاح شد.