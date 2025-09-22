به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز سال تحصیلی و تغییر الگوی حرکت ترافیک در شهر گفت: این سازمان الزاماتی ازجمله ممنوعیت تردد ناوگان باری در ساعات اولیه صبحگاهی برای ناوگان حمل‌ونقل بار درون شهری در دستورکار قرار دارد.

سیدعلی عبداللهی با بیان اینکه در مرکز شهر و رینگ (حلقه)یک و دو محدودیت‌های شدیدتری توسط دوربین‌های ثبت تخلف و عوامل راهور اعمال شده است، افزود: از بیست‌وششم شهریور تا شانزدهم مهر فعالیت خودروهای حمل بتن تنها از ساعت ۲۲ تا 6 بامداد مجاز است و فعالیت غیر از این ساعات تخلف محسوب می‌شود، همچنین در رینگ سوم و چهارم صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ فعالیت خودروهای حمل بتن مجاز است.

وی با اشاره به اینکه خودروهای حمل خاک و نخاله نیز تا شانزدهم مهر از رینگ ۳ به داخل تنها از ساعت ۲۲:۰۰ تا ۰۶:۰۰ مجاز به فعالیت هستند افزود: خودروهای پخش از جمله پخش مواد غذایی و دارویی نیز در رینگ یک و دو از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و عصرها از ساعت ۱۴:۰۰ به بعد، همچنین رینگ سه نیز از ساعت ۸:۳۰ به بعد مجاز به فعالیت هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری اصفهان افزود: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین در سطح شهر، از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان گزارش خود را ارائه دهند .

رينگ اول در محدوده مركزي شهر اصفهان به طول ۵/۱۲كيلومتر شامل خيابان هاي شرياني فرعي، رينگ دوم در محدوده مياني شهر به طول ۵/۲۴ كيلومتر شامل شريان هاي درجه ۲ با ۶تقاطع غيرهمسطح و رينگ سوم به طول ۴۶كيلومتربه عنوان بيروني ترين مسير حركت نسبت به مركز شهر شامل ۱۲بزرگراه درون شهري و ۲۰ تقاطع است.