به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای گمار گفت: هر ساله با شروع فصل پاییز و برداشت گردو، شمار زیادی از باغداران و گردوتکان‌ها به دلیل سقوط از درخت دچار مصدومیت و حتی فوت می‌شوند.

او تصریح کرد: در میان شهرستان‌های استان، تویسرکان به دلیل فراوانی درختان و کیفیت محصول گردو بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص داده است.

سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۹۸ نفر در اثر سقوط از درخت گردو در استان دچار آسیب شدند و چهار نفر جان خود را از دست دادند.

آقای گمار افزود: در سال جاری هم تاکنون چهار نفر بر اثر سقوط از درخت گردو مصدوم شده‌اند.

او تصریح کرد: از ۲۰ شهریور تا ۲۰ مهرماه، مرکز اورژانس استان همدان به‌ویژه در شهرستان تویسرکان در آماده‌باش کامل قرار دارد و تمامی بیمارستان‌های شهرستانی و مراکز ترومای استان نیز برای پذیرش مصدومان احتمالی تجهیز و هماهنگ شده‌اند.

بیشتر بدانیم:

توصیه‌های ایمنی به باغداران

مرکز اورژانس استان همدان ضمن هشدار نسبت به خطرات احتمالی، توصیه‌های زیر را به باغداران، کارگران فصلی و خانواده‌ها ارائه کرده است:

از بالا رفتن از درختان بلند یا دارای شاخه‌های خشک و شکننده پرهیز شود.

استفاده از کمربند استاندارد، طناب ایمنی و تجهیزات مناسب الزامی است.

هنگام کار در ارتفاع، پوشیدن لباس مناسب و کفش ضدلغزش ضروری است.

از کار در زمان خستگی، گرمای شدید یا شرایط نامساعد جوی خودداری شود.

در صورت بروز حادثه، از جابجایی مصدوم بدون حضور نیرو‌های درمانی خودداری کرده و سریعاً با شماره ۱۱۵ تماس گرفته شود.

افراد مسن یا دارای بیماری‌های زمینه‌ای از بالا رفتن از درخت اجتناب کنند.