به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی یوسفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت گفت: کشاورزان این شهرستان در دو فصل پاییز و بهار اقدام به کشت گوجه فرنگی می‌کنند که در کشت این دوره ۱۵۰ هکتار از مزارع خود را به این محصول اختصاص دادند.

وی افزود: پیش بینی می‌شود در صورت مناسب بودن شرایط در فصل پاییز ۱۰ هزار تن گوجه فرنگی در زرین دشت برداشت و به بازار عرضه شود.

یوسفی گفت: با توجه به صادرات گوجه فرنگی با کیفیت این شهرستان به کشور‌های حاشیه خلیج فارس و روسیه و درآمدزایی بالا برای کشاورزان بهره برداران نسبت به کشت آن اقدام می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت با اشاره به مدیریت مصرف آب در کت گوجه فرنگی پاییزه گفت: کشت گوجه به شیوه نشا کاری و نحوه آبیاری زمین‌ها نیز به صورت نواری است که نسبت به شیوه آبیاری غرقابی ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می‌شود.

وی بیان کرد:کشت گوجه فرنگی به ازای هر هکتار، امکان اشتغال مستقیم برای ۵ نفر و اشتغال غیر مستقیم برای ۱۵ نفر فراهم کرده است.

یوسفی افزود: تمامی باغداران و کشاورزان برای صادرات محصولات خود نیاز به دریافت کد شناسه سلامت محصول از سامانه سانکا دارند که لازم است با مراجعه به سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی نسبت به ثبت اطلاعات و دریافت این کد اقدام کنند.