ساعات کاری ادارات، بانکها و زمان آغاز فعالیت مدارس استان مازندران از فردا اول مهرماه تغییر یافت.

اعلام ساعات کاری ادارات و مدارس در مازندران از اول مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قاسمی طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ساعات کاری ادارات، بانکها و زمان آغاز فعالیت مدارس استان مازندران تغییر یافت.

وی افزود: از فردا اول مهرماه، ساعات کاری ادارات و بانکهای استان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ بعدازظهر خواهد بود. همچنین در روزهای پنج‌شنبه، کارمندان از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ در محل کار حضور خواهند داشت.

قاسمی طوسی با بیان اینکه زمان آغاز فعالیت مدارس نیز به‌روزرسانی شده است، اعلام کرد: مدارس ابتدایی از ساعت ۸ صبح و مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.