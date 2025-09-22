به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،دکتر سیدجواد محقق، رئیس هیات مدیره مجمع خیرین سلامت و معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش گفت: این دستگاه به همت محمود فرسوده خیر گراشی، به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای بخش آنژیوگرافی قلب این بیمارستان خریداری و راه‌اندازی شد.

او افزود: دستگاه IVL (دستگاه سنگ‌شکن داخل عروقی) تکنولوژی جدیدی برای کمک به بیماران قلبی در آنژیوگرافی است.

دکتر سیدجواد محقق بیان کرد: پیش از این امکانات باز کردن رگ‌های قلب در گراش وجود نداشت و به همین دلیل بیماران را به شیراز اعزام می‌کردیم.

محمود فرسوده خیر گراشی، پیش از این نیز یک دستگاه آمبولانس و دستگاه تشخیص چشمی نیز به بیمارستان گراش اهدا کرده بود.