بسته خبری رو در رو امروز به مشکلات میدان میوه و تره بار آزادی همدان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجره داران میدان میوه و تره بار آزادی همدان، فعالیت دست فروشان، وانت بار‌ها و کامیونت‌ها در حوالی این میدان را مهمترین مشکل خود برشمردند.

این افراد با مجوز شهرداری در این منطقه اقدام به فروش میوه و تره بار می‌کنند و شهرداری از این افراد اجاره دریافت می‌کند.

حجره داران بابت، زباله‌های اطراف میدان میوه و تره بار آزادی هم از شهرداری شاکی بودند و پاکسازی زباله‌های این منطقه را خواستار شدند.

مردم استان همدان برای ارتباط با این برنامه مسائل و مشکلات محل زندگی و کار خود را به شماره ایتای ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ ارسال کنند..