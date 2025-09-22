به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان و دبیر کارگروه تنظیم بازار استان پفت: تعزیرات حکومتی با فروش مدل سبد فروشی روغن موتور با شرکت های تولیدی و عاملان توزیع برخورد قانونی خواهد کرد.

علی اکبر مختاری با تاکید بر اینکه این نوع فروش ممنوع و خلاف است افزود: تخلف یک شرکت تولید روغن موتور خودرو در این رابطه در تعزیرات اصفهان در حال رسیدگی است و گشت های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی عملکرد سایر شرکت ها را نیز پایش و کنترل می کند .

به گفته وی واحدهای صنفی خریدار این کالا گزارش تخلفات را به تلفن 135 تعزیرات حکومتی و یا 124 اداره صمت اعلام کنند.