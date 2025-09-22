پایان عملیات بازسازی خط انتقال آب از تنگ هیگون ـ راک
مدیر آب و فاضلاب کهگیلویه گفت: عملیات تعمیر و بازسازی خط انتقال آب از تنگ هیگون برای دهستان راک به پایان رسید.
، اسحق ویسی نژاد هدف اصلی اجرای این پروژه را ارتقاء بهرهوری و جلوگیری از اتلاف منابع آبی عنوان کرد و افزود: شرایط سخت جغرافیایی، عدم دسترسی آسان به محل اجرای پروژه، و نیاز به استفاده از تجهیزات تخصصی مانند دستگاههای جوش و ژنراتور، از جمله موانعی بودند که تیم اجرایی با آنها روبرو بود.
ویسی نژاد دستاوردهای کلیدی این عملیات را شامل جلوگیری از هدررفت آب به میزان تقریبی ۱۰ لیتر در ثانیه و همچنین افزایش پایداری و ایمنی خط انتقال در مسیرهای کوهستانی خواند و افزود: این امر به بهبود کیفیت خدماترسانی به روستاهای تحت پوشش این خط انتقال کمک شایانی خواهد کرد.