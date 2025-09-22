به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین نمایشگاه رویداد‌های آموزشی پایگاه‌های اسوه بسیج، با حضور مسئولان شهرستان، فرمانده سپاه، امام جمعه و فرماندار قائم‌شهر، در حسینیه عاشقان ثارالله افتتاح شد و ۱۸ محله نمونه از میان ۱۷۰ محله هدف، دستاورد‌های خود را به نمایش گذاشتند.

سرهنگ قزلباش، فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر، در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: امسال برای سومین سال متوالی نمایشگاه اسوه بسیج را در سطح شهرستان قائم‌شهر برگزار می‌کنیم. از ۱۷۰ محله هدف، ۱۸ محله به‌عنوان اسوه و نمونه انتخاب شده و فعالیت‌هایشان در این رویداد ارائه می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری محله‌محور نمایشگاه افزود: «محلات پس از شناسایی مسائل بومی و شهرستانی و اولویت‌بندی مشکلات، راهکار‌های مبتنی بر ظرفیت‌های محله را ارائه می‌کنند. این رویداد آموزشی فرصتی است تا سایر محلات نیز با این راهکار‌ها آشنا شوند و در مناطق خود اجرا کنند.

آیت‌الله معلمی، امام جمعه قائم‌شهر، نمایشگاه‌های بسیج را «بازخوانی فرهنگ دفاع مقدس» دانست و گفت: چنین رویداد‌هایی نسل جوان را با ارزش‌های ایثار و مقاومت آشنا می‌کند و پیروزی‌های امروز کشور مدیون همان فرهنگ زنده است..»

قربانی، فرماندار قائم‌شهر، نیز این نمایشگاه را نمونه‌ای ارزشمند از هم‌افزایی مردم و بسیج برای حل مسائل دانست و اظهار کرد: با همدلی و اتحاد می‌توان بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی عمرانی محلات را برطرف کرد؛ این رویداد، نتیجه همین همکاری است.

این نمایشگاه از ۳۱ شهریور تا ۲ مهر به مدت سه روز در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه قائم‌شهر برپاست و حضور برای عموم آزاد است.