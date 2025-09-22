به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مطیعی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اظهار کرد: با رأی اعضا، بنده بار دیگر به‌عنوان رئیس شورا انتخاب شدم و امیدوارم با همراهی همکاران بتوانیم در سال پنجم فعالیت شورا، تصمیماتی مؤثر و کارآمد برای شهر اهواز در نظر بگیریم.

وی افزود: در این انتخابات، علی‌مدد هاشم‌پور به‌عنوان نایب‌رئیس، حمید دغاغله دبیر اول، یونس اسفندیاری‌نژاد دبیر دوم و ملایی‌زمانی به‌عنوان خزانه‌دار شورا برگزیده شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به مصوبه جدید شورا درباره استیضاح شهردار اهواز خاطرنشان کرد: با استیضاح شهردار اهواز بر اساس تبصره ماده ۱۱۰ آئین‌نامه، شهردار موظف است ظرف ۱۰ روز کاری در صحن شورا حضور پیدا کند و پاسخگوی عملکرد خود به شورای اسلامی شهر اهواز باشد.

مطیعی اضافه کرد: جلسه علنی شورا برای استیضاح شهردار روز دوشنبه چهاردهم مهر برگزار می‌شود.