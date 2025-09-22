به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام نیروها و تجهیزاتش ، آماده اجرای طرح ترافیکی مدارس است.

وی هدف از اجرای این طرح را تسهیل در عبور و مرور و ایمنی تردد دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: آشنایی دانش‌آموزان با علائم راهنمایی و رانندگی، اصول اولیه ایمنی تردد با همکاری و مشارکت مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزان، از دیگر اهداف اجرای طرح مدارس به شمار می‌رود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان به نقش خانواده‌ها در روز‌های ابتدایی بازگشایی مدارس و تا زمان ساماندهی سرویس مدارس اشاره کرد و افزود: والدین زمان حرکت خود را از خانه در صبح‌ها مدیریت و کمی زودتر به سمت مقصد خود حرکت کنند و بعد از پیاده شدن فرزندانشان در جلوی مدرسه، از حضور طولانی در این مکان خودداری کنند.

سرهنگ فتح الله نصیریان از خانواده‌ها خواست بدون هماهنگی با مسئولان مدرسه، از رانندگان سرویس مدارس، برای جابجائی دانش‌آموزان خود درخواست نکنند.

وی از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط در امر ترافیک خواست برای ایمنی و تسهیل تردد دانش آموزان با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.