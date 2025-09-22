پخش زنده
۶۲۵ بسته لوازم تحریر بین دانشآموز شهرستانهای کلات و جغتای توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۵۰۰ بسته لوازم تحریر بین دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کلات توزیع شد.
سعید رمضانپور، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کلات گفت: بیش از ۴۵۰ دانشآموز در این شهرستان تحت پوشش کمیته امداد هستند که با همکاری بسیج سازندگی، گروههای جهادی و دبیرخانه شورای زکات، همه آنها از لوازم تحریر مورد نیاز برای سال تحصیلی جدید برخوردار شدند.
فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان جغتای گفت: در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید ۱۲۵ کیف حاوی لوازم التحریر به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
سرهنگ پاسدار محمد رامشینی افزود: این کیفهای توسط کارگاههای تولیدی در شهرستان تولید شده است.