به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دشت لاله‌های واژگون، آبشار شیخ علیخان، آبشار تونل اول کوهرنگ و سد کوهرنگ، چشمه کوهرنگ، چشمه دیمه، چشمه دزداران صمصامی، چشمه پرک و سرداب غلام آباد، حاشیه رودخانه بازفت، چشمه مورز بازفت، دشت لاله‌های واژگون، پیست اسکی کوهرنگ و اسکی تابستانه ارتفاعات چال میشان زردکوه از جمله جاذبه‌های گردشگری این شهرستان به شمار می‌روند.

شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۰کیلومتری مرکز استان قرار دارد و سرچشمه رودخانه‌های کارون، زاینده رود و بخشی از دز است.

این شهرستان با مساحت سه هزار و ۶۸۴ کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۳۶ هزار نفر دارای جامعه عشایری و قطب گردشگری استان است.

شهرستان کوهرنگ شامل سه بخش، دو شهر و هفت دهستان است و دو هزار و ۴۸۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد که از شمال همسایه فریدن و الیگودرز، از جنوب همسایه شهرستان اردل، از غرب همسایه اندیکا و مسجد سلیمان و از شرق همسایه شهرستان‌های شهرکرد و فارسان است.