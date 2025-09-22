تثبیت بیش از ۱۱ هزار هکتار زمین در کمیسیون رفع تداخلات بوشهر
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در کمیسیون رفع تداخلات، شش پلاک شهرستان دشتستان تعیین تکلیف بیش از ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی و غیر ملی تثبیت شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد مشایخی اعلام کرد: کمیسیون رفع تداخلات موفق به رفع تداخل شش پلاک مشمول مقررات موازی شد.
وی ادامه داد: در این جلسه، شش هزار و ۱۰۲ هکتار از اراضی غیر ملی و پنج هزار و ۶۷۳ هکتار از اراضی ملی به طور رسمی تثبیت و تعیین تکلیف شد.
مدیر امور اراضی بوشهر تأکید کرد: تثبیت دقیق اراضی ملی و غیر ملی نقش کلیدی در تسریع فرآیند صدور اسناد مالکیت ایفا میکند و به حفظ حقوق قانونی بهرهبرداران کمک میکند.
وی اظهار کرد: این اقدامات باعث افزایش امنیت حقوقی زمینداران و جلوگیری از بروز اختلافات آینده خواهد شد.
مشایخی یادآور شد: توجه به تثبیت دقیق اراضی، بهبود مدیریت زمین و توسعه پایدار را در استان به دنبال دارد و روند رسمیسازی مالکیتها را تسهیل میکند.