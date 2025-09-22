فرمانده سپاه بابل گفت: با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به استقبال هفته دفاع مقدس می رویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ بابایی، فرمانده سپاه بابل، با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، از اجرای گسترده برنامههای فرهنگی دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، بیش از ۸۰ عنوان برنامه در سطح پایگاههای مقاومت بسیج و بیش از ۱۰۰۰ فعالیت اجرایی در طول این هفته تدارک دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه دیدار با خانوادههای گرامی شهدا و رزمندگان، تجلیل و تقدیر از ایثارگران، افتتاح مسکن برای محرومان، اجرای برنامههای عامالمنفعه و کمک به نیازمندان، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و پاکسازی و زیارت آرامگاه شهیدان به همراه برنامههای ورزشی و تفریحی اجرا میشود تصریح کرد: همایشهای تجلیل همچون همایش تکریم از خانوادههای شهدا و رزمندگان و همایش فرماندهان و سرداران دوران دفاع مقدس شهرستان بابل، اجتماع روحانیون و طلاب به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله و برنامههای فرهنگی، تربیتی و بصیرتی شامل نشستهای آموزشی و یادوارههای شهیداناز دیگر برنامه هاست.
به گفته سرهنگ بابایی، این برنامهها با هدف زنده نگه داشتن یاد و ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح شهرستان بابل برگزار خواهد شد.