هفته دفاع مقدس که از امروز آغاز شد، فرصتی مغتنم برای تجلیل از ۸ سال مقاومت، ایثار و خودباوری ملت ایران در برابر دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم آغاز هفته دفاع مقدس از امروز در سراسر کشور آغاز شده که یادآور ۸ سال ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن بعثی است.

این هفته فرصتی است تا ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و ایثارگران، حماسه‌های مقاومت و خودباوری در دوران جنگ را گرامی بداریم.

برنامه‌های متنوعی از جمله رژه‌ها، یادواره شهدا و نمایشگاه‌های فرهنگی در این هفته برگزار خواهد شد.