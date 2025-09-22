به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میاندوآب در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: امسال در چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس با شعار محوری «ما فاتحان قله‌ایم» ۱۸۰ برنامه در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار پیری افزود: مهمترین برنامه‌ها برگزاری یادواره شهدا و غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و برگزاری رزمایش فرهنگی معنوی رهروان شهدا، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، همایش نقش زنان و جوانان در دفاع مقدس و همایش پیاده‌روی خانوادگی و مسابقات مختلف ورزشی است.

وی در ادامه گفت: تجلیل از پیشکسوتان ایثار و شهادت - برگزاری برنامه‌های فرهنگی بومی محلی در پایگاه‌ها و توزیع بسته‌های معیشتی از دیگر برنامه‌هایی هستند که در هفته دفاع در سطح شهرستان میاندوآب برگزار خواهد شد.