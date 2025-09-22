به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی در ارزیابی دانشگاه استنفورد که از معتبرترین رتبه‌بندی‌ها برای شناسایی تاثیرگذارترین محققان در حوزه‌های مختلف است در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب این عنوان در بخش کشاورزی و محیط زیست شده است.

این عنوان بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های ۱۲ گانه این دانشگاه تعریف شده است. در ارزیابی این دانشگاه بیشتر از کیفیت مقالات ارایه شده محققان، به کیفیت آن ها، تعداد استنادات و رفرنس، اثربخشی و تاثیرگذاری علمی آن‌ها توجه می‌شود.