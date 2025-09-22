پخش زنده
فرمانده انتظامی گیلان از اجرای طرحهای ویژه انتظامی و ترافیکی به مناسبت بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در این طرح، پلیس فرزندان شهدا را تا مدارس بدرقه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سردار حسین حسن پور در نشست تمهیدات پلیس و آموزش و پرورش به مناسبت بازگشایی مدارس، گفت: با توجه به همزمانی بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس و هفته فراجا، پلیس در تلاش است با اجرای طرحهای ویژه ترافیکی و انتظامی، شرایطی امن و آرام برای حضور دانش آموزان در سطح شهرها به ویژه برای مقطع ابتدایی فراهم کند.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اجرای طرح مهر علوی در استان، گفت: در این طرح، همکاران ما با حضور در منازل خانوادههای معظم شهدا، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند.
سردار حسن پور با بیان اینکه در روز اول مهر، فرماندهان انتظامی شهرستانها، فرزندان شهدا را برای حضور در مدارس بدرقه خواهند کرد تا ضمن تکریم یاد شهیدان، پیام همدلی و همراهی پلیس با خانوادههای ایثارگر به جامعه منتقل شود، افزود: ما وظیفه داریم ضمن تجلیل از خانوادههای شهدا، فرزندان آنان را همچون فرزندان خود بدانیم.
وی با اشاره به اینکه با همکاری آموزش و پرورش و خانوادهها میتوانیم سال تحصیلی جدید را در فضایی امن و آرام آغاز کنیم اضافه کرد: پلیس همواره در کنار دانشآموزان است و امنیت آنها را به عنوان یک رسالت پیگیری میکند.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به شعار محوری امسال هفته فراجا با عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن»، افزود: تأمین امنیت با همراهی و مشارکت مردم محقق میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این نشست، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، از تمهیدات پلیس برای تأمین امنیت دانشآموزان تقدیر کرد و بر نقش همافزایی ۲ دستگاه در ایجاد آرامش در مدارس تأکید کرد.
نرگس دستیار با تاکید بر جایگاه والای شهدا و خانوادههای آنان که امنیت کشور را مدیون جانفشانی آنها هستیم، گفت: مطمئن هستیم شهدا مراقب فرزندانشان هستند.
وی با اشاره به بازگشت بیش از ۳۶۷ هزار دانشآموز به مدارس استان در اول مهرماه امسال، افزود: شور و نشاط مهر با همراهی و همکاری نیروی انتظامی در سراسر استان همراه خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه نگاه پدرانه و عطوفتآمیز فرمانده انتظامی استان و همکارانشان به دانشآموزان و خانوادههای شهدا شایسته تقدیر است و این همافزایی نقش مهمی در ارتقای امنیت فضای آموزشی دارد گفت: حضور پلیس پیش از آغاز ساعت مدرسه و پس از پایان آن در اطراف مراکز آموزشی برای حفظ امنیت و آرامش دانشآموزان و خانوادهها ضروری و ارزشمند است.