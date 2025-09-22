پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهرستان سردشت و جمعی از مسئولان در قالب رزمایش رهروان شهدا با خانواده دوشهیدسرافراز دیدار و از صبر و ایثار آنها قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده سپاه سردشت به همراه جمعی از مسئولین ضمن حضور در منزل شهیدان خضر اشک شیرین و شهید دلیر محمد رحیمی با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.
سردار صمدمحمد علیزاده گفت: امروز امنیت و رفاهی که در کشور و بهویژه در شهری، چون سردشت حاکم است، مرهون جانفشانیها و خون پاک شهداست. این شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی، سدی در برابر دشمنان شدند.
او افزود: گروهکهای معاند، مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که با توطئههای مختلف قصد ضربه زدن به امنیت کشور را دارند، اما خون شهدا ضامن پایداری و اقتدار ایران اسلامی است.
شهید خضر اشک شیرین درسال ۹۰ و شهیددلیر محمد رحیمی در سال ۹۲ درحین انجام ماموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
در این دیدارها از صبر واستقامت خانواده شهدا تجلیل شد.