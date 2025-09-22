در این راستا پرواز خرم‌آباد - تهران ساعت ۱۸ در روز پنج‌شنبه سوم مهرماه و پرواز تهران - خرم‌آباد ساعت ۲۱ در روز جمعه چهارم مهرماه برقرار است.

متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت به آژانس‌های مسافرتی و دفاتر فروش و سایت‌های معتبر مراجعه کنند و جهت اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد با تلفن ۱۹۹ تماس حاصل کنند.