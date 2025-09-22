پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،دو پرواز فوقالعاده مسافری توسط شرکت هواپیمایی وارش در فرودگاه شهدای خرمآباد برقرار شد.
در این راستا پرواز خرمآباد - تهران ساعت ۱۸ در روز پنجشنبه سوم مهرماه و پرواز تهران - خرمآباد ساعت ۲۱ در روز جمعه چهارم مهرماه برقرار است.
متقاضیان میتوانند برای تهیه بلیت به آژانسهای مسافرتی و دفاتر فروش و سایتهای معتبر مراجعه کنند و جهت اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه شهدای خرمآباد با تلفن ۱۹۹ تماس حاصل کنند.