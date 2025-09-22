به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سید جواد بابایی رئیس گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی مازندران گفت: فرماندهی انتظامی استان در راستای تکمیل نیروی انسانی خود، اقدام به جذب نیرو در مقطع درجه‌داری به‌صورت پیمانی پنج‌ساله ویژه اقایان کرده است.

وی افزود: این فرآیند هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و هفته فراجا آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام مراجعه کنند.

سرهنگ بابائی گفت: داوطلبان دارای مدرک دیپلم در تمامی رشته‌های تحصیلی، با حداکثر سن ۲۷ سال، معدل حداقل ۱۲ و قد ۱۶۵ سانتی‌متر می‌توانند در این مرحله از جذب شرکت کنند.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام حضوری به اداره استخدام و گزینش در ساری (بلوار پاسداران، بعد از منابع طبیعی)، در غرب استان به چالوس (جنب ستاد فرماندهی شهرستان) و در سایر شهرستان‌ها به ستادهای فرماندهی شهرستان‌ها مراجعه کنند.