رئیس گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی مازندران از آغاز ثبتنام استخدام پیمانی درجهداری با مدرک دیپلم ویژه آقایان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ سید جواد بابایی رئیس گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی مازندران گفت: فرماندهی انتظامی استان در راستای تکمیل نیروی انسانی خود، اقدام به جذب نیرو در مقطع درجهداری بهصورت پیمانی پنجساله ویژه اقایان کرده است.
وی افزود: این فرآیند همزمان با هفته دفاع مقدس و هفته فراجا آغاز شده و متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای ثبتنام مراجعه کنند.
سرهنگ بابائی گفت: داوطلبان دارای مدرک دیپلم در تمامی رشتههای تحصیلی، با حداکثر سن ۲۷ سال، معدل حداقل ۱۲ و قد ۱۶۵ سانتیمتر میتوانند در این مرحله از جذب شرکت کنند.
وی افزود: متقاضیان میتوانند برای ثبتنام حضوری به اداره استخدام و گزینش در ساری (بلوار پاسداران، بعد از منابع طبیعی)، در غرب استان به چالوس (جنب ستاد فرماندهی شهرستان) و در سایر شهرستانها به ستادهای فرماندهی شهرستانها مراجعه کنند.