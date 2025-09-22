به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار دو شهید در خواف برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه خواف در مراسم غبار روبی مزار شهید محمد ابراهیم زکی و یک شهید گمنام ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: ملت ایران امروز همان‌گونه که در آغاز انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با عزم و اراده ملی در برابر دشمن ایستادگی کرد، اکنون نیز در صحنه‌های جدید مقاومت، اقتدار و همبستگی خود را به جهانیان نشان می‌دهد.

حجت الاسلام مظاهری با اشاره به خطای محاسباتی دشمنان در جنگ تحمیلی و حوادث اخیر افزود: دشمنان انقلاب تصور داشتند می‌توانند در مدت کوتاهی اراده ملت ایران را در هم بشکنند، اما در برابر سد فولادین مردم ایران گرفتار شدند.

وی ضمن تجلیل از حضور مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد و ادامه داد: هر کس به هر شکل در این اتحاد خدشه‌ای وارد کند باید مسیر خود را اصلاح نماید، امروز وظیفه همه ما پاسداشت دستاورد‌های انقلاب اسلامی و حرکت در مدار ولایت است.