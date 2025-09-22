چهل و سومین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز دانش آموزی در بخش پژوهشی رشته گفتمان مهدوی به میزبانی قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر کل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: در این دوره از مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی ۱۵۰ هزار دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ در مرحله آموزشگاهی با هم رقابت کردند که با گذراندن مراحل منطقه‌ای و استانی ۲۹ گروه دو نفره در بخش دختران و ۳۰ گروه دو نفره در بخش پسران به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

میکائیل باقری با اشاره به رقابت ۵۹ گروه رشته گفتمان به مدت سه روزبه میزبانی مجتمع یاوران مهدی افزود: در بخش پسران استان‌های مرکزی، فارس، خوزستان، چهارمحال بختیاری در رتبه‌های اول تا چهارم و استان‌های کرمانشاه و خراسان جنوبی مشترکاً عنوان پنجم را به دست آوردند و در بخش دختران شهرستان‌های استان تهران، مرکزی، قم و خوزستان رتبه اول تا چهارم و استان همدان و یزدرتبه پنجم را از آن خود کردند.