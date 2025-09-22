به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی گفت: در هفته دولت ۱۸ مدرسه و همزمان با شروع سال تحصیلی، ۳۸ مدرسه با ۲۶۵ کلاس درس در استان مرکزی افتتاح شد.

او ادامه داد: قسمت عمده این طرح‌ها با مشارکت خیرین و مردم به ثمر نشسته که حاکی از همگرایی بالا در این منطقه است.

استاندار مرکزی افزود: افتتاح آموزشگاه‌های نیکان کاوه ۹ و ۱۰ که طبق معیار‌های جدید ساخته شده‌اند، نه‌تنها قدمی مؤثر در کاهش تراکم دانش‌آموزی در ساوه است، بلکه الگویی موفق از همکاری بخش خصوصی، خیرین و دولت در راستای تحقق عدالت آموزشی و توسعه پایدار به حساب می‌رود.

این طرح ها، به عنوان قسمتی از تلاش‌های مستمر برای ارتقاء زیرساخت‌های آموزشی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای نسل جوان و توسعه منطقه‌ای است.

سرپرست اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: گروه نیکان کاوه از سال ۹۲ تاکنون ۱۴ هزار متر مربع فضای آموزشی احداث کرده که ۲۳ هزار متر مربع در غالب بزرگترین طرح خیّرساز کشور در دست احداث دارد که مجموعا این گروه توانسته یک متر مربع سرانۀ استفاده از فضای آموزشی را در شهر ساوه افزایش دهد.

رضا مظهری افزود: در مهر ماه امسال سرانه استفاده از فضای آموزشی به شش متر مربع به ازای هر دانش آموز می‌رسد که این شاخص در سه شهر اراک، ساوه و دلیجان عدد ۴.۵ متر مربع است.

برای اجرای این طرح که شامل ۱۲ کلاس درس است، ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.