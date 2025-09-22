همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در سالن شهید سلیمانی بهشهر افتتاح شد و تا ۱۴ مهر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون فرهنگی رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در سالن فرهنگی تربیتی شهید سلیمانی شهر بهشهر، شهر دوستدار کتاب، افتتاح شد.
یزدانی در حاشیه این مراسم گفت: این نمایشگاه از اول مهر تا ۱۴ مهرماه در سالن کانون فرهنگی سردار سلیمانی برپا خواهد بود و علاقهمندان میتوانند از ۱۲۰۰ عنوان کتاب در قالب ۶۰۰۰ جلد بازدید و خرید کنند.
وی افزود: کتابهای این نمایشگاه با تخفیف نیمبها عرضه میشوند تا امکان دسترسی گستردهتر برای عموم فراهم شود.
در حاشیه این نمایشگاه، دو اثر تازه نیز رونمایی شد: کتاب «نسیم بهسوی من وزید» در وصف شهید مدافع حرم سید سجاد خلیلی و کتاب «روایت عزت از تیلهنو تا موصل» که شرح حال آزاده گرانقدر سردار الیاسی را روایت میکند.