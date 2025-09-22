در اجرای این طرح در این شهرستان بیش از ۶ هزار واحد مسکونی در حال ساخت هست و بیش از ۴۰ شرکت پیمانکاری کار ساخت و ساز را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سجاد لری گویینی رییس اتاق تعاون سیرجان گفت تاکنون در اجرای این طرح بیش از یک هزار و ۳۰۰ واحد ساخته و تکمیل شد و به واجدین شرایط واگذار شد که ما در مجموع موفق شدیم رتبه برتر استان کرمان را کسب کنیم.

آقای گویینی عنوان کرد: شرکت‌های تعاونی پیمانکار ما هنوز تسهیلات بانکی را دریافت نکردند و امید است مسئولین ذیربط در این زمینه اقدام کنند تا بتوانیم طی سه فاز ۶ هزار واحد مسکونی را به متقاضیان واگذارکنیم.

تائب یکی از مجریان طرح ساخت مسکن هم گفت: طی ۸ ماه گذشته یک پروه ۴۰۰ واحدی را استارت زدیم که تا پایان سال آماده تحویل هست و امیدواریم خدمتی را به مردم انجام داده باشیم.