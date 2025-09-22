پخش زنده
تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی و پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با هدف بررسی نیازها، تواناییها و امکان همکاری هدفمند به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تفاهم نامه با هدف توسعه همکاریهای مشترک با محوریت نوآوری و حوزههای فناورانه و بهرهمندی از مزایای مادی و معنوی امضا شد.
همکاری و تعاملات دو طرف در اجرای طرحهای مشترک در زمینه ارائه و اجرای خدمات آموزشی و فناورانه بر اساس توانمندی و صلاحیتهای حرفهای از دیگر موضوعات تفاهم نامه است.
در این تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی و پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران متعهد شدند، مشارکت در ارائهی دورههای آموزشی عمومی، اختصاصی و تخصصی را مرتبط با موضوعات تفاهمنامه در دستور کار خود قرار دهند.
تفاهمنامه به امضای قاسم خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و ابراهیم خدائی رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران رسید.