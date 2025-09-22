کارگاه تولیدی «نه به پلاستیک» در روستای نجم‌آباد قزوین، با هدف کاهش مصرف پلاستیک و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست راه‌اندازی شده است.

نه به پلاستیک، آری به اشتغال؛ روایت یک کارگاه روستایی در نجم آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در روستای نجم‌آباد استان قزوین، یک کارگاه تولید کیسه‌های پارچه‌ای با مدیریت یک بانوی توانمند و همراهی خانواده‌اش، نه‌تنها به مقابله با مصرف پلاستیک پرداخته، بلکه با اشتغال‌زایی برای اهالی روستا، الگویی موفق از تولید پایدار و حمایت از محیط زیست ارائه داده است.

محصولات این کارگاه شامل کیسه‌های توری برای نگهداری میوه، کیسه‌های کفش برای جوایز ورزشی، کیف‌های لقمه قابل شست‌وشو برای کودکان، کیسه‌های خرید نان، و انواع محصولات مدرسه مانند کوله‌پشتی و شوزبگ است. همچنین بخشی از تولیدات به لوازم آشپزخانه اختصاص دارد.

در حال حاضر، ۱۰ نفر از اهالی روستا در این کارگاه مشغول به کار هستند و ماهانه بیش از ۲۰ هزار کیسه پارچه‌ای تولید می‌شود.

کارگاه با حمایت بسیج سازندگی و دریافت دو مرحله وام ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی توانسته بخشی از تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه کند، هرچند هنوز نیاز به توسعه بیشتر دارد.