مدارس شهرستان آشتیان در آستانه سال تحصیلی جدید مهیای حضور دانش آموزان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با شروع ماه مهر مدارس شهرستان آشتیان برای حضور دانش آموزان از لحاظ آموزشی و فیزیکی و نظافت آماده شده است.
قاسم نامجو رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان آشتیان در مصاحبه گفت: همکاران در طرح توانا آموزش مدیریت کلاسی به روش جدید را آموخته آمد و در بحث طرح های عمرانی هم تمامی مدارس ما در حال آماده سازی مدارس هستند.
تلاش مدیران و معلمان و خانوادهها دست به دست هم داده تا سال تحصیلی جدید با نشاط و پویایی و آمادگی هر چه بیشتر شروع شود.