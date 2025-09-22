به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با شروع ماه مهر مدارس شهرستان آشتیان برای حضور دانش آموزان از لحاظ آموزشی و فیزیکی و نظافت آماده شده است.

قاسم نامجو رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان آشتیان در مصاحبه گفت: همکاران در طرح توانا آموزش مدیریت کلاسی به روش جدید را آموخته آمد و در بحث طرح های عمرانی هم تمامی مدارس ما در حال آماده سازی مدارس هستند.

تلاش مدیران و معلمان و خانواده‌ها دست به دست هم داده تا سال تحصیلی جدید با نشاط و پویایی و آمادگی هر چه بیشتر شروع شود.