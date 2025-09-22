چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت ویژه زندانیان و خانواده زندانیان استان یزد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل زندان‌های استان یزد گفت: چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت ویژه زندانیان و دومین دوره مسابقات مهارتی خانواده زندانیان یزد با مشارکت ۲۷۵ نفر از مددجویان در ۱۳ رشته برگزار شد.

رضا مقبلی افزود: ۸۱ نفر به مرحله استانی راه یافته و از این تعداد هم ۳۸ نفر موفق شدند به مرحله کشوری راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: مددجویانی که به مرحله کشوری رسیده‌اند علاوه بر هدایای نقدی و کارت مهارت، تسهیلات خوداشتغالی دریافت خواهند کرد.