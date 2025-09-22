هفته گردشگری امسال با محوریت تحول پایدار در گردشگری برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی از تور‌های آشناسازی و کارگاه‌های آموزشی تا اقدامات زیست‌محیطی و ارائه تخفیف‌های مراکز اقامتی برای ارتقای تجربه گردشگران در استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به اهمیت هفته گردشگری و تقویت جایگاه این صنعت گفت: در حالی که روز جهانی گردشگری هر سال مصادف با ۲۷ سپتامبر است، ما این رویداد را در قالب هفته گردشگری از پنجم تا دوازدهم مهر برگزار می‌کنیم تا فرصت بیشتری برای معرفی ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و جاذبه‌های گردشگری فراهم شود.

زینالی گفت: محور‌های اصلی برنامه‌های هفته گردشگری شامل مجموعه‌ای از اقدامات متنوع است که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی را دربر می‌گیرد. نخستین محور، برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب رسانه است که اهداف و برنامه‌های هفته گردشگری را به افکار عمومی معرفی می‌کند و زمینه‌ساز اطلاع‌رسانی گسترده به جامعه خواهد بود.

وی توضیح داد: یکی از برنامه‌های مهم، برگزاری تور آشناسازی ویژه بخشدار‌ها و دهیار‌های روستای هدف گردشگری استان است. هدف از این برنامه، آشنایی مدیران محلی با ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری استان و ایجاد زمینه همکاری موثر بین دستگاه‌های دولتی و جوامع محلی است. این تور، تجربه‌ای عملی و آموزشی برای شرکت‌کنندگان فراهم و ارتباط بین بخش‌های مختلف را تقویت می‌کند.

زینالی تصریح کرد: تور آشناسازی ما به گونه‌ای طراحی شده که روز پاکسازی محور کرج-چالوس نیز در آن گنجانده شود. این اقدام، هم‌افزایی گردشگری و حفظ محیط زیست را نشان می‌دهد و به گردشگران و مدیران محلی یادآوری می‌کند که توسعه گردشگری باید با حفاظت از منابع طبیعی همراه باشد. در کنار آن، تبلیغات محیطی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در سطح استان انجام خواهد شد تا عموم مردم با فرصت‌ها و جاذبه‌های گردشگری آشنا شوند.

این مسئول یکی دیگر از برنامه‌های این هفته را برگزاری کارگاه‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: در این کارگاه‌ها، مباحث آموزشی با محوریت شعار سال گردشگری تحت عنوان «تحول پایدار در گردشگری» ارائه خواهد شد. ما قصد داریم مدیران و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری با آگاهی کامل نسبت به برنامه‌ها و راهبرد‌های توسعه گردشگری عمل کنند و بتوانند طرح‌های اجرایی متناسب با شرایط محلی ارائه دهند.

وی درباره برنامه‌های تفریحی و خدماتی هفته گردشگری نیز توضیح داد: یکی دیگر از محور‌های برنامه، ارائه تخفیف‌های ویژه توسط مراکز اقامتی و واحد‌های پذیرایی به گردشگران است. هدف از این اقدام تشویق گردشگران، افزایش رضایت آنها و ایجاد تجربه‌ای مثبت است که باعث بازگشت دوباره بازدیدکنندگان به استان شود.